Célia SENJEAN

Diplômée d’un Master en Management du sport, c’est dans le domaine du sport, de la communication et de l’organisation événementielle que je désire évoluer. Mes formations, expériences et bénévolats m’ont permis d’acquérir des compétences dans les domaines de l’organisation, du management, de la communication, du sens relationnel …



Au sein de mon Service Civique à l'Atelier Vélo TXIRRIND'OLA, j’ai organisé diverses animations telles que des balades à vélo, des stages d’apprentissage pour adultes débutants … Je m’occupais également des réseaux sociaux et j'étais chargée de solliciter et gérer les bénévoles actifs de l’association.

En tant qu’assistante chef de projet au sein de l’agence « Alizeum », j’ai été amené à organiser des manifestations : Congrès Médecine et Tennis, L’Université des Etoiles du Sport, … J’ai également été bénévole lors des Etoiles du Sport.

Au cours de mes autres expériences, j’ai participé à la mise en place de l’événement « L’Odyssée du Flocon à la Vague », et du « Biarritz Quiksilver Maïder Arrosteguy ». J’ai aussi organisé le tournoi de tennis Open 2017 de Saint Paul lès Dax. En effet, j’étais la référente quant à la gestion de la communication, des inscriptions, du planning, …



Travailleuse, souriante, dynamique, passionnée par le sport et l’organisation de manifestations sportives, je suis à la recherche d'un emploi dans l'événementiel sportif, dans la région du Sud Ouest.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

Organisation d'évènements

Windows Movie Maker

Microsoft PowerPoint

Communication