Célia SIMONNEL

Consultante psychologue spécialisée en gestion de carrière , j'interviens dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelle depuis 10 ans.

Mes champs d'intervention sont :

- L'accompagnement Individuel : Aide à la mobilité et à la gestion de carrière (bilans de compétences salariés, post bilans, bilans professionnels, entretiens carrière...) ;

- L'accompagnement collectif : animation d'ateliers collectifs, de formations ; conception de programmes de formation.



Je me passionne pour les problématiques liées aux transitions professionnelles, aux mobilités et à la sécurisation des parcours.



Mes compétences :

Techniques d'animation de groupe / psychopédagogie

Techniques d'entretien

Tests de valeurs : QVP

Connaissances des métiers et secteurs

Connaissances enclinique et psychopatho

Tests de personnalité : SOSIE, MBTI

Tests d'orientation professionnalle : IRMR/LIMEF