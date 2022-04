Claire DELORME

~ Transformer durablement les organisations et les pratiques pour accompagner les évolutions de l’entreprise et accroître l’efficacité individuelle et collective.

~ Accompagner les organisations et les personnes à la prise en main de nouveaux outils de travail et pratiques professionnelles.



> Plus de 10 ans d’expérience dans l’accompagnement de projets collectifs et individuels.

> Double formation : master en management et psychologue du travail

> Double culture du conseil en RH et SIRH



Mes compétences :

Psychologie du travail

Déployer les techniques de recherche d'emploi

Conduire des entretiens individuels

Mettre en œuvre des méthodologies personnalisées

Ecoute active

Analyser les besoins et définir les objectifs

Accompagner le changement

Animation d'atelier