Après 10 années de gestion des RH et sélection des candidats, j'interviens aujourd'hui sur 2 volets complémentaires :



J'accompagne des salariés et demandeurs d'emploi dans leur repositionnement et développement professionnel ou dans leur réflexion quand à leur orientation professionnelle.

Je réalise des formations professionnelles en recrutement et en techniques de recherche d'emploi.



Mon offre d'accompagnement est à destination de tous les statuts professionnels : ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres et cadres de direction, à la demande du salarié ou demandeur d'emploi ou sur proposition de l’entreprise.

Au sein de tous secteurs d'activités, dont l'audiovisuel et les métiers du spectacle et une réelle expertise pour le secteur des Sociétés de Conseil ou de Services en informatiques, (population Ingénieurs, Commerciaux, Maîtrise d'oeuvre et Maîtrise d'ouvrage, fonctions supports). Juniors et Séniors.

Une formation initiale en Psychologie, 10 années d'activités dédiées à l'évaluation de candidats et à la gestion des RH m'ont conduite à mener une réflexion sur la gestion des compétences, la transférabilité des compétences et l'employabilité.

Formée à la conduite de Bilan de compétences à l'INETOP, certifiée CCTI (Indicateur typologique de la personnalité) chez Osiris (Cailloux-Cauvin Introducteur et développeur du MBTI en France depuis 20ans) et Strong (Inventaire d'intérêts) auprès d'Isabelle Loss.

Expertise de la conduite d'entretiens individuels,

Connaissance du droit du travail,

Connaissance des dispositifs de formation(circuits administratifs, dispositifs de formation...)

Sensibilisation aux problématiques stratégiques de l'entreprise.



"L'homme mérite qu'il se soucie de lui-même car il porte dans son âme les germes de son devenir." Carl Jung



https://www.facebook.com/pages/Shirley-Denoual/635312366535737?ref=hl



Mes compétences :

Conduite Bilan de compétences

Formation TRE

Animation d'atelier collectifs

Entretien individuel de recrutement

Entretien individuel d'accompagnement

Typologie de Holland (RIASEC, IRMR)

Typologie des types Jung (CCTI, MBTI)

Développement personnel

Gestion des compétences

RH

Coaching

Accompagnement

Reclassement

Certifiée Strong

Certifiée CCTI

Prospection de clients