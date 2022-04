Isabelle MÉTÉNIER

Bonjour à vous ! Heureuse de faire votre connaissance !



Me voici en quelques lignes :



Passionnée par les relations humaines et la pédagogie des adultes, j'aime aussi écrire et créer, pratiquer le yoga, la musique et voyager.

J'ai monté des cycles de formation à l'accompagnement pour celles et ceux qui veulent se spécialiser dans l'orientation des jeunes ou des adultes.

J'accompagne des personnes en souffrance professionnelle ou en questionnement existentiel pour les aider à remobiliser leur énergie positivement (cf vidéo sur Youtube). Je suis psychologue de formation.

J'ai écrit plusieurs livres, dont le dernier, "dé-stesse" est sorti en septembre 2014 chez Solar. Il y a là aussi une vidéo sur YouTube.

Analyste Transactionnelle, j'utilise cette approche dans tout ce que je fais.



A très bientôt !

Isabelle

www.isabellemetenier.com



Mes compétences :

Bilan de compétences

Coach

Formation

Généalogie

Histoire

Psychologue

Psychologie

Co auteur de 'La Rébellion Positive'

Coaching