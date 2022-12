Eric DENOUAL

Société Générale

Head of Operational Risk and Security Management

Depuis le 16 juin 2015

CISSP

En charge de l'équipe Risque Opérationnel et Sécurité du département TFO (Fondations Techniques).





Verizon

Consultant Sécurité

Avril 2010

- juin 2015

CISSP, PCI-DSS QSA



Totalisant 16 années d’expériences professionnelles, je suis un consultant Sécurité confirmé et auditeur PCI DSS (QSA). J'interviens auprès des entreprises; grands comptes du CAC40, PME/PMI françaises ou internationales, dans des missions d’accompagnement PCI DSS, d’audits PCI DSS et de conseils en sécurité de l’information.

Mes principales activités sont :

• L’accompagnement sur le standard PCI DSS,

• Analyses de risques dans le cadre PCI DSS,

• Les audits PCI DSS,

• Définition d’indicateurs de suivi et d’avancement PCI DSS,

• Réduction du périmètre PCI DSS,

• Élaboration de politiques de certification,

• Revues de conformité PCI DSS,

• Élaboration de contraintes organisationnelles liées aux tâches de contrôle et de maintien de la certification PCI DSS,

• La gestion de projets stratégiques en sécurité de l’information.



_____________________________________________________________



Dimension DATA (ex NOMEA Communications)

Architecte / Consultant Sécurité

Juin 1999 - mars 2010



Je mène des missions d'architecture, d'intégration, d'avant-vente et de conseil liées à la sécurité.



Domaines couverts : pare-feu, antivirus, VPN, Authentification forte, détection d’intrusion.

Système : Windows, Linux, Solaris

Réseaux : TCP/IP, Ethernet, Wifi…





_____________________________________________________________





BOREAL Communications

Ingénieur Sécurité

1998 - 1999



Mes compétences :

Banque

CISSP

Informatique

Modélisme

PCI DSS

Sécurité

SSI

IP