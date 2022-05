Line HOANG

Spécialiste des profils expérimentés sur l'infrastructure et les technologies Microsoft, je suis mandatée par les entreprises qui sont à la recherche de personnels de haut niveau.



Je gère un portefeuille de plus de 50 clients ce qui me permet aujourd'hui de vous proposer de nombreuses opportunités.



Mon travail est de débusquer les cadres talentueux où qu’ils soient, et de leurs proposer des opportunités d'évolution de carrière.



Spécialités:

MICROSOFT, CITRIX, VMWARE, CLOUD, PDT, MESSAGERIE, SYSTEMSQL Server 2000/2005/2008, SHAREPOINT, ACTIVE DIRECTORY, DAX, LYNC, EXCHANGE



Profils:

ADMINISTRATEUR , INGENIEUR, CHEF DE PROJETS, TAM, PMO, AVANT VENTE, APRES VENTE, RESPONSABLE D'EXPLOITATION, BID MANAGEUR, ARCHITECTE, CONSULTANT TECHNIQUE, CONSULTANT FONCTIONNEL, MOE , MOA, DIRECTEUR TECHNIQUE , DSI



Mes compétences :

Citrix

Conseil

Microsoft Active Directory

Microsoft EXCHANGE

Microsoft Sharepoint

Poste de Travail

Recrutement

Sauvegarde

Stockage

Virtualisation

VMware