Hind BRUNEL

Je suis consultante, formatrice et coach spécialisée dans la performance individuelle et collective durables, en approche collaborative.



Mon expérience opérationnelle en Ressources Humaines associée à l’accompagnement au changement auprès de dirigeants et de leurs collaborateurs depuis 17 ans, m’a amené à soutenir le changement individuel et collectif dans la gestion d'équipes et de projets, de quelque nature qu’ils soient.



C’est bien parce que ces années de terrain m’ont permis de construire des outils opérationnels pour soutenir le dialogue social et les projets, que je crois que le changement s’appuie sur l’intelligence collective en approche collaborative concertée: en ce sens, la démarche est écologique…avec soi-même et avec les autres : elle est, en ce sens, Eco Responsable.



A travers mon accompagnement, je m’engage à respecter mes valeurs et celles des parties prenantes et intéressées, leur culture, leurs contraintes, leur singularité.

Je suis à l’écoute en proposant un accompagnement sur mesure et personnalisé, adapté à chaque projet, à ses objectifs et à ses contraintes.



Je m’appuie, également, sur mes confrères dans l’élaboration de projets qui le nécessitent (en fonction des temps impartis, de la taille du projet, du secteur géographique, de l’expertise sectorielle….), dans l’intérêt économique, social et sociétal de chaque projet, en créant de la valeur et en la partageant.



En ce sens ma démarche d’accompagnement est Eco Responsable.



J'accompagne la transition avec et pour :



• les dirigeants et leurs collaborateurs,

• les managers,

• les personnes en changement professionnel ou en reconversion

• les personnes en situations stressantes, en situation de changement



Mes domaines principaux de formation :



• le management par les types de personnalité

• le management et la communication interpersonnelle

• la conduite Responsable de l’entretien de recrutement

• la conduite Responsable de l’entretien d’évaluation

• le management Eco Responsable et l'approche collaborative

• le management de (et avec) la génération Y







Mes compétences :

Accompagnement

Audit

Audit d'organisation

Bilan de compétences

Coaching

Coaching individuel

Collaborative

Concertation

Développement durable

Développement personnel

FORUM OUVERT

GPEC

ISO 26000

Management

MBTI

Microsoft World

Organisation

RSE

Formation professionnelle

Responsabilité sociétale des entreprises

Ressources humaines

Gestion de projet