Celia SO-BODIGUET

Trilingue : anglais, français, chinois (mandarin, cantonais). Multiculturel et avec un parcours professionnel très riche, j'accompagne le développement de votre société dans le marché en Asie.



-Domaine de compétences :

Commerce – Relation Client – Vente – Merchandising

Démarcher des tours opérateurs à l'étranger et des agences/réceptifs à Paris (2MF CA la 1ère année)

Assurer la représentation des hôtels aux salons professionnels internationaux ( Relais Mercure Bercy, Grand Hôtel de l'Aigle Noir , Napoléon et à Fontainebleau...etc)

Préconiser une étoile supplémentaire à l'hôtel IBIS pour pouvoir attirer un plus large public (partenaire de l'un des plus grands tours opérateurs japonais)

Étudier la concurrence (prix, positionnement...)

Superviser la conception d'un site web en relation avec un web designer



Gestion administrative

Mettre en place des procédures de saisie et de contrôle (mille euros ont été récupérés du fait de surfacturations des transitaires en 2 mois)

Établir une politique spéciale de réservation avec la direction (100% remplissage atteint pendant la Coupe du Monde 98 )

Analyser les profils de candidatures, évaluer les compétences, apprécier la congruence du candidat



Achat

Contrôler les qualités et les normes de la production

Suivre les commandes du passage de commande au paiement du fournisseur en passant par la validation de la production ou encore le dédouanement. Gérer un montant d'achat de 2M€







Mes compétences :

Marketing

Export

Chine

Achat

Mandarin

Polyvalent

Asie

VENTE B to B

Hôtellerie

Analyse de données

Tourisme

Négociation

Anglais

Cantonais

Promotion, Marketing, Organisation