Hervé PEYRÉ

Diplomé de l'Institut de Management Hôtelier International (Cornell/Essec), je dispose d'une expérience de 18 années au sein du groupe Hilton dont 9 années en tant que Directeur Général.



J'ai évolué dans différents types d'établissements et environnements : Business hôtels, Resort et hôtel d'aéroport. En France et à l'étranger (Egypte, Ecosse).



Au travers de mon expérience professionnel, j'ai eu l'opportunité de développer mes compétences en matière de gestion de structures importantes (14 M€ de CA annuel), d'encadrement et développement d'équipes (450 employés), de qualité de service, gestion de projets (pre-ouverture, rénovation complète, repositionnement d'établissement sur le marché Parisien), et de stratégie commerciale (yield management, augmentation de parts de marché et réseaux).



Mes compétences :

Hôtellerie de luxe

Management d'équipe

Stratégie commerciale

Relation publique

Gestion de projets