Julia ROUSSEAU

Juriste de formation, intéressée par les relations humaines, j’ai évolué dans le secteur de l’Hôtellerie-Restauration par passion.



Recruter les bonnes personnes, les positionner, les suivre et les rendre épanouies fait partie intégrante de mon objectif principal : VOUS !



Mes valeurs : déontologie, écoute, respect, éthique, loyauté, créativité.



Mes activités se développent autour de plusieurs pôles :

- Intervenir comme Consultante externe RH pour des restaurateurs et/ou hôtels indépendants avec la mise en place de process pour structurer un service RH

- Chargée d’Enseignement en RH, recrutement, formation, réseaux sociaux pour des Master en écoles spécialisées Hôtellerie-restauration et Ressources Humaines

- Chasseuse et dénicheuse de talents à travers le recrutement



Vous pouvez me faire parvenir vos demandes de recrutement, d’externalisation RH sur julia@hr-recrutement.com



Spécialisée dans le secteur de l'Hôtellerie, de la Restauration, du Tourisme et de l'agroalimentaire.



Mise à jour le 21/11/2016

Je recherche plusieurs profils H/F :



POSTES EN FRANCE



- Directeur Administratif et Financier pour une joyau du Pacifique - Polynésie Française

- Spa Manager pour un hôtel situé en IDF

- Chef de cuisine événementiel, salaire 5000€ brut

- Chef de Cuisine indien pour une entreprise située en IDF, horaires continus

- Chef de Cuisine Asie pour une entreprise située en IDF, horaires continus

- Chef de Cuisine Amérique du Sud pour une entreprise située en IDF, horaires continus

- Chef de cuisine pour une brasserie moderne, tendance sur Paris

- Chef Pâtissier pour un Relais et Châteaux, 1* situé dans le Sud de la France

- Un Responsable de site / Maître de Maison, dans le dpt 45

- 2 responsables de site pour deux belles entreprises CAC 40 sur Paris et IDF



POSTE ETRANGER



- Chef pour le Mexique

- Chef de Cuisine pour un établissement haut de gamme situé en Egypte, salaire 5000/6000€ net

- Responsable cuisine pour un traiteur en Tunisie



Mes compétences :

Ressources Humaines

Conseil

Communication

Hôtellerie

Recrutement

Tourisme

Voyages

Formation

Management