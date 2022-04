Célia SOLDAÏNI

Je suis actuellement ingénieure industrualisation pneumatique tourisme Europe pour le groupe Michelin.

Je définis les gammes de fabrication en adaptant les modèles conçus au procédé de fabrication. Garante des modèles définis en usine, j'effectue leur lancement industriel ainsi que leur maintenance une fois industrialisés. Experte dans mon domaine et dynamique, j'aspire à évoluer vers des postes à plus de responsabilités mais restant proches de la production.



Mes compétences :

6 sigma

Gestion de projet

Amélioration continue

AMDEC

Iso 14001

Hygiène et sécurité

Relation client

ISO 9001

Management d'équipe

CAO

SPC: Etude statistique des procédés

Procédés de fabrication