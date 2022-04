Célia SOUBAÏ

Issue d'une formation en sciences politiques, histoire et sociologie, je suis passionnée par la construction des représentations sociales et attentive aux tendances sociétales.



Organisée, rigoureuse et dynamique, je travaille toujours dans l'efficacité. Je prends toujours plaisir à m'investir dans de nouveaux projets, comme le développement d'offres et de stratégies de communication.



Intéressée par les problématiques de conduite du changement et de transformation numérique, je suis convaincue que l'innovation ne doit pas se résumer à adopter les tendances qui ont déjà fait leurs preuves. Elle ne peut reposer que sur une position disruptive. Dans ce cadre, j'estime que toute intuition mérite d'être documentée afin de produire des réponses pertinentes et sur mesure.



Dans une démarche continue d'échanges et de mutuelle compréhension, je crois que chaque problème a ses solutions et que chacun doit pouvoir trouver chaussure à son pied. Au coeur de ce processus, la communication est indispensable pour rendre intelligible ses idées.



Mon avenir professionnel ?

Je le vois dans la communication d'influence, au service de projets inspirants dans lesquels je souhaite m'investir.



NB : Pour découvrir mes centres d'intérêt, n'hésitez pas à consulter mon compte Twitter @EstherDalloway



Mes compétences :

Recherche documentaire

Stratégie de communication

Web 2.0

Réseaux sociaux

Organisation d'évènements

Sondages

Communication de crise

Planning stratégique

Rédaction web

Veille

Prospection