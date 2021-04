Laetitia DEVASSINE

FORMATIONS

Bac STT Economie & Droit - Mention BIEN > Lycée Jeanne de Lestonnac - Lyon/2002

MANAA Arts Appliqués - Ecole de Condé - Paris/2003

BTS Communication Visuelle - Ecole de Condé Option Edition, Graphisme et Publicité - Paris/2005



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CARREFOUR LYON PART-DIEU (69) - 2004 : Rayon Lingerie / Intérim : conseil à la clientèle, rangement et conditionnement des produits en rayon, réalisation des contrôles dhygiène, étiquetage - Inventoriste de nuit / Intérim : Compter et biper les articles en rayon alimentaire à laide dun PDA

TBWA Corporate - Ecully (69) /2005 : Stage 6 mois de fin détudes : Agence de publicité - DA Junior

BOTANIC ECULLY (69) - 2005 : Rayon Décoration / CDI : logistique, mise en rayon des produits, rangement, conditionnement, étiquetage, tri, enregistrement des marchandises non vendables, comptage des stocks, conseil clients

Agence EMC - Lyon (69) /2005 à 2006 : CDI : Agence de publicité - DA Sénior/Responsable Studio / Prise de brief, rendu de maquettes créatives, présentation client, debriefing, finalisation et rendu client, gestion de la chaine graphique jusquà livraison client

TBWA Corporate - Ecully (69) /2006 à 2007 : CDI : Agence de publicité - DA Sénior

POWERgraf - Théoule Sur Mer (06) /Depuis Février 2007 (en cours) : Chef dentreprise (E.I. - Freelance) - Graphiste créative freelance/DA Sénior / Management déquipe, chef de projets, gestion entreprise/fournisseurs/clients/chaine graphique, création de supports de communication Print & Web, développement marketing, suivi clients, conseil en clientèle

H&M - Mandelieu (06) & Castorama Antibes (06) / Novembre 2016 : Inventoriste / Intérim : Trier les produits, comptage manuel, contrôle et saisie à laide dun PDA

E.Leclerc Le Cannet Rocheville (06) : Janvier 2017 à Octobre 2018 : Employé Commercial polyvalent BAZAR : Gestion des commandes & fournisseurs, étiquetage prix, propreté & tenue des rayons, échantillonage & implantation, mise en place podium et TG, rangement réserve

- Depuis Octobre 2018 (actuelement en poste - 1 mois de préavis négociable) : Agent de Maîtrise Service Déco / Communication/Matériel : Mise en place dun service performant après étude, création des supports de communication Affiches / PLV / Divers pour les Catalogues / Evenements / Rayons / Offres promotionnelles / Signalétique / Corporate, gestion des fournisseurs pour le matériel magasin, Suivi & Publication de posts Facebook/Google Business



QUALITÉS PERSONNELLES

Aisance relationnelle & ouverture desprit

Ambitieuse, dynamique, fiable, rigoureuse & autonome

Facilité dintégration des consignes

Travail en équipe aisé, flexible & souple

Sens de lorganisation

Adaptation & prise dinitiatives

Résistante au stress & bonne humeur

Respect des délais

Sens de lempathie, patiente & curieuse



DOMAINES DE COMPÉTENCES

Gestion dentreprise (financière, marketing, négociation, contrat), fournisseurs et clientèle

Management déquipe de travail

Créative et force de conseil

Logiciels AdobeCC (InDesign, Illustrator, Photoshop) + MS Office (Outlook, Word, Xcel, Powerpoint) sur PC/Mac

Anglais : lu (écrit & parlé : manque de pratique) - Niveau Bachelor «TOEIC» - Diplôme obtenu en 2005



INTÉRÊTS/LOISIRS

Nature / Voyages

Sports Mécaniques & Nautiques

Musique Électronique / Chill

Nouvelles technologies

Musées Art Moderne & Contemporain