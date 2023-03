Infographiste 3D travaillant sur Paris, orienté vers le texturing, shading, lighting, rendering, compositing.



Spécialités:



- Texturing, Lighting

- Rendering Vray for Maya and 3DSMax, Arnold (for Maya)

- Compositing on Nuke

- Compositing and Motion Design on After Effetcs



Mes compétences :

Autodesk Maya

3D

Rendu 3d