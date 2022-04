J'ai intégré Zeugmo, éditrice de la plateforme Orthodidacte, en Mai 2013 le cadre de mon master entrepreneuriat à l'IAE Grenoble. Après un semestre de césure universitaire à Shanghai, j'ai réintégré l'entreprise dès avril 2014.



Orthodidacte.com est la plateforme Internet de remise à niveau, perfectionnement et apprentissage de l’écrit de la langue française. Cet outil pédagogique offre une couverture inégalée des difficultés lexicales et grammaticales, du débutant à l’expert, du collégien à l’étudiant.



La plateforme s’adresse tout aussi bien aux francophones pour une simple remise à niveau, qu’aux non-francophones (FLE) en situation d’apprentissage.

Parce que cette plateforme a surtout été conçue comme un support pédagogique à destination des professeurs et centres de formation, elle intègre l’ensemble des outils nécessaires au tutorat et au suivi des apprenants. Assurer et mesurer les avancées pédagogiques de chaque apprenant sont une nécessité pour un organisme dispensant de la formation continue dans le cadre du DIF ou de la remédiation.



Des collèges, des lycées, des grandes écoles, des universités de renom, de nombreuses entreprises de toutes tailles et des centres de formation utilisent déjà la plateforme.



N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.



Cordialement,



Celia Stabile



Mes compétences :

Gestion

Relation client

Droit des sociétés

Marketing

Langues vivantes