Célia STIEGLER

Vous recherchez une gestionnaire de paie, je suis peut être la personne qu’il vous faut.



Mes différentes expériences m’ont permis de mettre en pratique ces compétences et de développer mes qualités telles que le sérieux, l’organisation, la ponctualité, le sens du relationnel et la rigueur dans le travail.



De plus, je possède une certaine rapidité d’assimilation et d’adaptation.







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Appels d'offres

Facturation

Accueil physique et téléphonique

Archivage

Gestion et controle des dossiers de vente

Remises de chèques

Rédaction de courriers

Relance client

Traitement des factures fournisseurs

Préparation des rémunérations commerciales