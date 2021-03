Patricia TRINQUAND (QUESNEL)

Disponible pour : Missions de conseil, CDD (remplacements), Direction Marketing temps partagé (PME/TPE), Gestion de projets... Toutes durées.



Après une carrière dans des enseignes réputées (Yves Rocher, Fnac éveil& jeux-Oxybul, UCPA), je conseille depuis 2014 les entreprises (BTC et BTB), via des cabinets ou en free-lance, dans le cadre de projets de digitalisation, hyperpersonnalisation, nouveaux outils de gestion de campagne :

- Stratégies Marketing Clients, Cross canal et Digital

- Amélioration des performances CRM : Plans de Marketing relationnel, animation 360° et marketing automation - Programmes Fidelité

- Augmentation de la valeur client - Pilotage cycle de vie et connaissance client

- Optimisation et digitalisation des parcours et de lexpérience client

- Accompagnement opérationnel des équipes Marketing

- Pilotage de projets et animation de Comités Projets



Expérience Secteurs : Grande distribution, Cosmétiques, Santé, Bio, Tourisme, Jouets-Puériculture, Téléphonie, Crédit renouvelable, Banques, Assurances, Mutuelles, Immobilier, Marketplaces...

Forte culture « customer centric » et ROIste, vision 360°



Visonnaire, YVES ROCHER affirmait déjà, il y a plus de 50 ans : "Chacune de nos clientes est une reine et doit être servie comme telle"... Sa devise m'accompagne depuis le tout début de ma vie professionnelle !