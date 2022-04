Célia VERNOT

Je suis diplômée d’une école de commerce. Je poursuis aujourd’hui mes études en alternance en BAC +5 en tant que chargée de développement commercial au sein d’une entreprise de transport et d’agroalimentaire. Je suis également en charge de l’organisation de l’entreprise de transport. Dynamique et ambitieuse j’ai le goût du challenge et je suis motivée par la réussite.



Mes compétences :

Word

Access

Excel

Management

Comptabilité

Communication

Marketing

Merchandising