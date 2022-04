Célia VIGEE

Le monde du travail est en constante mutation et les ressources humaines doivent s'adapter à ces changements, pour servir au mieux les entreprises sans oublier l'humain.



Mes expériences m'ont amené à découvrir différentes facettes des métiers liés aux ressources humaines tant dans le secteur privé que dans le secteur public et je pense que cela constitue un atout. J'ai montré que je pouvais m'adapter à tous les secteurs d'activité, allant de l'agence d'intérim dans le bâtiment à une école d'ingénieur dans laquelle je travaille encore aujourd'hui.



La gestion prévisionnelle des effectifs des emplois et des compétences devient désormais indispensable à la projection d'une entreprise et d'une administration, et j'envisage d'enrichir mes connaissances en la matière.





Mes compétences :

Ressources humaines

Organisation

Informatique

Recrutement

Droit social

Communication

Réactivité

Analyse

Droit de la fonction publique