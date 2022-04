Célia WACHEUL

Possède 7ans expérience : 2ans en tant que commerciale et 5ans en tant qu'assistante commerciale.



Pendant les 2ans de commerciale, j'ai géré une partie du CA B to B en developpant le secteur sud du département 44, les centres de formation et les médecins. Mes missions :



Prospection & prise en charge des appels clients

Visite client pour détermination des besoins en collaboration avec le support technique

Suivi de la relation client depuis la prise de contact en passant par l'établissement du devis, de la négociation, de la contractualisation jusqu'à la livraison.

Planification des interventions techniques (installation et/ou dépannage)





Mes 4 années d'experience au poste d'assisante commerciale mon permis de developper les compétences suivantes :



- Interception des appels : Je traite les demandes de prix des clients en direct ainsi que leur demande de renseignements techniques à hauteur de mes compétences.

- Emission d'appels : Je relance les offres simples. Je sais anticiper les demandes clients suite à un report de délai de livraison par exemple.

- La gestion client, demande une collaboration étroite avec l'équipe commerciale terrain. Je rédige les offres du responsable régional suite à une visite ou à un entretien téléphonique avec notre client ou prospect ou j'établie moi-même le devis si la demande client s'effectue en directe et qu'elle est suffisamment clair ou que les produits ont déjà été commandés. Je saisie les commande et gère le dossier jusqu'à la facturation. Je m'adapte facilement à l'utilisation d'un logiciel de gestion commerciale.

- Pour la gestion des réclamations. Elles peuvent être de plusieurs ordres : transport, logistique, qualité ou autres. Ceci demande une collaboration avec le responsable du service incriminé ainsi que le commercial terrain. Je sais réagir aux difficultés émanant de cette réclamation et dépanner le client dans l'urgence. J'établie un courrier réponse pour informer du problème et des actions mises en place pour palier la réitération de l'évènement.



Mes compétences :

Vente

Assistanat commercial

B2B

Téléphonie mobile