Célian SIMONNET

Jeune diplômé du BTS CPI (Conception de Produits Industriels), je cherche un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans le domaine de la conception mécanique afin de pouvoir réaliser une licence professionnelle DPI (Développement de Projets Industriels) à l'IUT de Bourges. Ce contrat me permettra par la même occasion d'acquérir l'expérience nécessaire au monde professionnel ainsi que de me préparer pour les 3 années nécessaire à l'obtention du diplôme d'ingénieur.



Mes compétences :

RDM6

AutoCAD

Microsoft Windows

Sustainability

Sketch up

Catia v5

Microsoft Excel

Microsoft Word

SolidWorks

Autodesk inventor

MATLAB

Draftsight

Métallurgie

Calcul mécanique

Résistance des matériaux

Métrologie

Soudage

Mécanique des fluides

Essais mécaniques

Matériaux composites

RDM

Microsoft PowerPoint

Bug Tracking System

AutoDesk