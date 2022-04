Célie DORIMOND

Actuellement étudiante en 1ère Année de MASTER Achat en qualité d'acheteuse Facilities Management. Je possède une expérience acquise dans le domaine public en tant qu'acheteuse travaux et assistante achat soucing.



Au cours de mes formations et expériences, j’ai démontré avec succès mes compétences dans les activités achats.





Je définis ma fonction d’acheteuse comme créatrice et entrepreneuriale avec une recherche de solutions innovantes.





Aujourd’hui, je souhaite relever un nouveau challenge professionnel pour être opérationnel dans le monde du travail après mon master Achat, en y apportant mes compétences, mes aptitudes relationnelles et mes connaissances du monde de l’achat.



Adaptation - Performance sont des atouts qui font de moi une acheteuse impliquée et soucieuse de réussir dans mon domaine.



Mes compétences :

Word

Illustrator

Photoshop

Excel

Publisher et Photoshop

Powerpoint

Lotus

SAP ERP