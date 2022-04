Célimène CZAJA

Bienvenue sur mon profil !



C'est motivée par les défis et les opportunités de carrière que j'ai quitté ma ville d'origine pour étudier en école de commerce en Champagne-Ardennes (NEOMA BS Campus Reims).

Suite à une année d'apprentissage chez LCL en tant que conseillère privée, je suis à présent en poste sur le secteur du Havre chez LCL.

Mon but est de développer mon expertise et mon réseau professionnel, ainsi que d'évoluer par la suite dans le secteur de la banque-assurance.



Si mon profil vous intéresse ou que vous souhaitez échanger sur un sujet précis, n'hésitez pas à me contacter. Bonne visite !



Mes compétences :

Prospection commerciale

Négociation

Vente

Marketing

Fiscalité patrimoniale

Valorisation d'entreprise

Gestion de patrimoine