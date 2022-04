Célina BRAJON

Après une formation généraliste en environnement et forte de 16 ans d’expérience au sein de bureau d’études d’ingénierie et d'entreprises de travaux publics, principalement pour la prise en compte de l’environnement dans le cadre de grands projets d’infrastructures, j'ai également une vision plus globale d’aménagement du territoire.

Ainsi, au sein de Voies Navigables de France,le poste d'assistante de projet auprès du subdivisionnaire de Lyon, a consisté en un rôle de conseil et d'appui technique environnemental auprès du service, pour l'application du Code de l'Environnement dans le cadre de la gestion domaniale et des grands projets d'aménagement liés aux voies d'eau.

Les postes de responsable environnement sur deux grands chantiers autoroutiers et la LGV BPL m’ont permis d’acquérir une bonne expérience en terme de concertation, d'ordonnancement et de planification avec les divers interlocuteurs (Maître d'Ouvrage, Maîtres d'oeuvre, bureaux d'études, entreprises, collectivités, riverains, Direction des Routes, administrations, associations), ainsi qu'une compétence de travail en équipe pluridisciplinaire et une capacité de synthèse. Par ailleurs, les missions transverses de ces postes (suivi technique et réglementaire, suivi administratif et financier des marchés et de sous-traitants) m’ont transmis une

vision globale du fonctionnement et de l’organisation des projets d'infrastructures et d'aménagement du territoire.

Je suis actuellement en poste dans le bureau d'études AMETEN (AMO, expertise et suivi environnemental de chantier).



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Conception

Environnement

Infrastructure

Maitrise d'oeuvre

PPP

Réalisation

AMO