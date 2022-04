Célina CROCHEMORE

Graphiste free-lance sur Marseille



Création identité visuelle, logo - Mise en page plaquette, dépliant, brochure, affiches... - Conception plv, packaging, habillage site, prise de vue, retouche image...





Certains de mes clients:



- Ville de Marseille : Campagne de communication (plaquette et affiche) sur le projet de coopération entre Marseille et Marrakech pour l'appropriation des TIC dans les écoles.



- CICM (Conservatoire International des Cuisines Méditerranéennes) : Responsable de la communication visuelle. Communication du Festival Gastronomare.



- Le Centre National des Arts de la Rue: Relifting logo, communication 20ème anniversaire



- Le Citron Jaune : Communication du festival "Les Mercredis du port", et du Festival "les Enviesrhônements 2013"



- Institut de la Méditerranée : Conception et réalisation de l'identité visuelle du projet MedLab, du projet Gouv'airnance, et collaboration sur les projets I2C, CatMed et Inflowence.



- MILDT (Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie) Conception et réalisation d'une campagne d'affichage pour la région PACA CORSE.



- ACPM (Association de Formation pour la Coopération et la Promotion Professionnelle Méditerranéennes): Elaboration de la charte graphique et déclinaison sur tous les supports de communication en interne et en externe



- OSKAR édition: Illustrations et montages de couvertures, conception des chartes graphiques et mise en page.



- Édition 400 Coups: Illustrations et montages de couvertures



- Fédération Française de Triathlon: Identité visuelle des espaces Triathlon en France



- Banque Crédit Agricole: Réalisation d'une campagne de communication





