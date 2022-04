Claire CROCHEMORE

- Plus de 10 ans d’expérience en Coopération Internationale, Développement et Partenariats :

Relationnel avec les bailleurs internationaux bilatéraux et multilatéraux (et particulièrement, très bonne connaissance des mécanismes de financements de l’Union Européenne), Partenariats Techniques et Financiers ;

- Gestion de projets, suivi opérationnel, & évaluation de fin de projets ;

- Recherche de financements / Réponses aux d’Appels d’Offres / Stratégie partenariale.

- Gestion d’Equipe et animation de formations.

- Qualités rédactionnelles, Esprit de synthèse, Bonne communication orale et écrite.

- Facilité d’adaptation et relationnelle, sens de l’organisation, force de propositions.

- Expériences à l’international : France / Australie / Afrique du Sud / Philippines / Soudan / Madagascar / République Centrafricaine / Arménie / Maroc / Serbie / Côte d'Ivoire





Mes compétences :

Gestion de Projets

Project management

Développement durable

ONG

Conseil