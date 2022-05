Marie CROCHEMORE

Spécialisée dans le webdesign, les infographies et dans le design d’applications iPhone et iPad, je suis particulièrement passionnée par la conception graphique, tout ce qui concerne les formes, les couleurs et la typographie. Mais je suis également intéressée par le développement web et les standards du web.



Issue d’une formation artistique aux Beaux Arts et diplômée d’une formation technique, Master II en Graphisme Multimédias, je suis d’une nature curieuse, polyvalente et créative.



Forte d’une expérience professionnelle de 3 ans dont 2 en alternance, j’ai pu apprécier le travail d’équipe mais aussi être autonome.



Autodidacte, je travaille également pour des clients occasionnels en tant qu’auto-entrepreneur.



Guidée par l’envie d’apprendre et de découvrir, je vais de l’avant et recherche actuellement de nouvelles collaborations et de nouvelles expériences.



Si mon profil vous intéresse n’hésitez pas à me contacter, je reste toujours à l’écoute de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

HTML/CSS

Adobe Illustrator

Adobe In design

Illustration

Adobe Photoshop

Wordpress

Adobe After Effects

Webdesign

Graphisme

Interfaces mobiles et tablettes