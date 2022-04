Célina REZENDE

Dotée d'une double formation en lettres et sciences humaines d'une part et en management et communication d'autre part, j'ai été pendant dix ans consultante en stratégie, communication et gestion de contenus dans les départements planning stratégique d'agences de communication : suivant ainsi les projets et la relation client depuis la mise en place du concept créatif jusqu'à la rédaction en chef.



Enseignante au sein du DESS Web éditorial de Paris X et de l'Iserpitaim, j'ai également été vacataire comme enseignante en lettres et histoire au lycée et au collège.



L'animation d'ateliers d'écriture auprès de population en difficulté ainsi que le management de projets culturels pour des associations me permettent de valoriser mes compétences dans un autre cadre tout comme je valorise mon appartenance à la culture brésilienne via la traduction d'ouvrages du portugais au français.



