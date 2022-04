Amélie SEGONDS

Gestion des collections physiques et de photothèques

Indexation, catalogage

Conservation préventive nombreux supports : papier, verre, pellicule acétate et nitrate

Inventaire et récolement

Production et montage d’expositions, régie d’œuvres, logistique de transport

Recherches documentaires, synthèses, rédaction éditoriale et intégration Web

Dispositions légales, règlementaires et contractuelles du droit d'auteur et du droit à l'image

Connaissance des formats images: Jpeg, Tiff, Gif etc. et du schéma de métadonnées Dublin Core

Normes d'archivage : ISAD(G), ISAAR

Retouches d'images, colorimétrie, recadrage et redimensionnement



Anglais : écrit, lu et parlé couramment

Italien : parlé et lu couramment, écrit

Espagnol : lu, écrit, parlé notions



Microsoft Office et environnement MAC,

Photoshop / In Design / Adobe première,

Backoffice / Dreamweaver / Blogging.



Mes compétences :

Art

Coordination

Coordination projets

Culture

Éditorial

Médiation

Photographie