Elsa PHILÉMON

Assurances, banques, sociétés de production, médias, associations culturelles, administrations publiques, secteur privé …



Vous qui recherchez une personne compétente pour :

- Gérer et alimenter une base de données (de contacts, documentaire, photothèque, iconothèque, vidéothèque ou sonothèque)

- Effectuer des recherches documentaires et de la veille informative

- Administrer un site internet

- Gérer et animer vos réseaux sociaux

- Rédiger avec une orthographe irréprochable des articles, des dossiers de presse, des e-mails ou tout autre document

- Autres missions liées à la fonction de documentaliste…



NE CHERCHEZ PLUS, vous avez trouvé !

Je suis là, disponible dès aujourd’hui à l’adresse mail suivante : ph.elsa@yahoo.fr



Diplômée d’une licence en lettres modernes et d’un Master 2 Professionnel Histoire et Médias : conservation et documentation de l’image et du son, je bénéficie d’une expérience de trois ans dans ce domaine. J’anime un blog littéraire dans lequel j’écris des avis littéraires, des articles et des textes. Je reçois aussi des services de presse de maison d’éditions ou d’auteurs. Mon rêve serait de développer l’action littéraire sous des formes les plus variées.



Je vous salue respectueusement.



Mes compétences :

Microsoft Office

Recherche documentaire

Rédaction de contenus

Communication

Veille documentaire

Wordpress