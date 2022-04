Mussi VALERIE

De formation commerciale, j’associe à mes champs de compétences un sens aigu du service client, et une expérience de 14 années dans la réponse et la veille de dossiers d’appels d’offre des marches publics.

Mes qualifications multiples, gestion et analyse de dossier, création et mise en place de procédures, mon sens du relationnel face à différents publics, me permettent de postuler dans différents secteur d'activité.



Travailler pour un secteur majeur sur le plan économique, m’investir dans une fonction pour laquelle le bon relationnel et la volonté de réussir sont des facteurs de succès, tels sont les buts que poursuis.



Mes compétences :

Relation client

Management

Adobe Acrobat

Contract Management

Project Management

Requirements Analysis

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word