Pascal CLAUDINON

Directeur / Responsable informatique ( DSI) avec plus de 30 ans d'expériences et d'évolution dans le domaine informatique, de la gestion de parc, formation des utilisateurs, développement d'application métiers, maintenance de parc de société à taille humaine de 10 à 200 salariés. Mon expertise dans les différentes sociétés me permettent de vous proposez mes compétences transversales pour une PME TPE, pour une gestion globale des systèmes d'informations.