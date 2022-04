Céline ABIKHALIL

Passionnée de sport, j'ai intégré dans un premier temps le groupe Decathlon pendant 4 ans, en tant que vendeuse (CDI étudiant) puis en tant que responsable en formation lors de mes stages de Master Management du Sport à l'Université de Caen.

J'ai occupé le poste de responsable des rayons Eau - santé découverte et sports de précision à décathlon Mondeville.

Rigoureuse, organisée, dynamique, compétitrice et à l'écoute, le commerce est le secteur d'activité qui me correspond et où je m'épanouie pleinement.

Étant passionnée par la mode et le merchandising j'ai tout naturellement voulu connaître de nouvelles valeurs d'entreprise. J'ai donc intégré le groupe H&M à Paris au forum des Halles en tant que Department Manager. Apres un an à cette fonction, je suis actuellement Store Manager à Orleans.



Mes compétences :

Déterminée

Dynamique

A l'écoute

Travail d'équipe

Merchandising

Management

Marketing