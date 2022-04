Céline ADIDA

Artisan, l’éditeur doit trouver le mot juste, l’image appropriée, l’accroche qui retient l’attention de son lecteur et le captive jusqu’à la toute dernière page. Ce mélange demande, à mon sens, non seulement une culture et un apprentissage de ce qu’est l’objet imprimé ou l’objet numérique, mais également une sensibilité propre.



Instinctif, l’éditeur doit également se fier à son sens de l’observation et à son jugement. En veille permanente, il doit anticiper et se projeter dans l’avenir pour être à même de donner à lire un texte nouveau, parfois inconnu, souvent attendu.



Mes compétences :

Imprimerie

Édition

Ecriture

Cinéma

HTML 5

Auteur

Photographie

Français

Presse

Littérature

Travail en �quipe