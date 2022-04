Céline AIGNAN

Bonjour,

Je travaille depuis 13 ans dans le secteur bancaire.

Je me suis naturellement spécialisée dans les produits du private equity.

J'ai 9 ans d'expérience dans ce domaine dont 7 ans et demi chez RBC.

Je souhaite évoluer vers les métiers du support comme le contrôle dépositaire (de préférence spécialisé dans le private equity).





Mes compétences :

Private Equity

Microsoft Office

Visual Basic for Applications

MultiFonds

front invest

fiscalité

contrôle dépositaire