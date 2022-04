Celine AIROLDI

By TMC est une toute nouvelle société française, spécialisée dans la vente d'accessoires de mode dédiés à l'embellissement de la personne.



Nous avons lancé une gamme de tattoos éphémères dorés argentés et colorés ultra tendance et originaux destinés à une clientèle dynamique.



Nous avons également voulu compléter notre gamme avec des petits bijoux.



Notre site :Array



Pour développer un réseau national, nous recherchons des agents commerciaux spécialisés dans la vente d'accessoires auprès des magasins de prêt à porter et d'accessoires.