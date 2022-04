Céline ALBURQUERQUE

VOUS SOUHAITEZ ACCROÎTRE LA PERFORMANCE, LE PRÉSENTÉISME, LA PRODUCTIVITÉ, LA MOTIVATION ET L'ENGAGEMENT DE VOS COLLABORATEURS ?



La qualité de vie au travail (QVT) vise d’abord les conditions qui permettent ou non de « faire du bon travail » dans un environnement agréable.



La QVT est également associée aux attentes des salariés d’être pleinement reconnus dans l’entreprise et de mieux équilibrer vies professionnelle et personnelle. Les études abondent pour démontrer que de mauvaises conditions de travail génèrent stress, risques psycho-sociaux et absentéisme, et nuisent donc à la performance de l’entreprise.



L’approche bien-être au travail vise à développer dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance qui soit soucieuse de la santé des salariés et favorise leur motivation et leur implication dans le travail.



Je vous propose mon expertise.



Spécialisée dans l'accompagnement de la personne dans milieu professionnel et privé, je cible les besoins pour développer ma stratégie d'intervention en phase et en accord avec mes clients.



Plus d'informations sur :

www.celinealburquerque.com



Mes compétences :

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Accompagnement au changement

Formation professionnelle

Organisation d'évènements

Animation de formations

Sophrologie

Coaching individuel

Coaching sportif

Gestion du stress

Coaching d'équipe

Coach de Vie

Coaching professionnel