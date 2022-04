Céline ALLARD

Passionnée par l'Anglais, j'ai mis ma carrière de côté pour élever et profiter de mes enfants petits.



Aujourd'hui, je me lance à mon compte afin de vivre enfin de ma passion en créant mon entreprise "Mind The Gap".



Je recherche des partenariats avec toutes sortes d'entreprises ou organismes ayant besoin de mes qualifications dans la formation et la traduction en Anglais.



Prestations personnalisées et/ ou contrats.





Plus d'informations sur mon site:



www.mindthegap-38.com



Mes compétences :

Petite enfance

Secrétariat

Montage vidéo

Enseignement

Retouche photo

Traduction anglais français

Retouche d'images

Microsoft Excel

Microsoft Word

Infographie

Service à la personne

Vente

Montage photo

Microsoft PowerPoint

Maîtrise d'une langue étrangère

Utilisation de matériel audio

Techniques de traduction

Linguistique