Celine AMESLON RICHARD

Avec un cursus et de nombreuses expériences toutes différentes situés au carrefour du commercial, de la communication, de la gestion de projet et de la production, je suis à la recherche d'un poste dans lequel je pourrai m'épanouir et apporter toute mon énergie.

Je souhaite apporter mon expérience et mon dynamisme dans une entreprise qui me donnera l'opportunité d'évoluer dans mon parcours professionnel et surtout d’effectuer ce que je sais faire de mieux trouver des solutions à des problématiques données.

Ma polyvalence, ma faculté d'adaptation et mon expérience professionnelle dans la mise en place et l’optimisation des procédures pour le Téléthon mais aussi dans la gestion des équipes internes, constitueront un atout majeur.

Réactive, autonome et dotée d'un très bon relationnel, j'ai pu mettre à profit ma pratique de l'anglais pour la gestion des clients internationaux, mon sens de l’écoute pour le secteur bancaire et ma rigueur dans l'organisation logistique comme pour le Téléthon.



Ma persévérance et mon travail m'ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et d'élargir mon cercle de compétences.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Oracle

MOVEX