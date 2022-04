Celine AMOROS

Déléguée commerciale depuis 6 dans chez le leader mondial de sa catégorie, je crée une synergie entre mes clients et l’entreprise.



Véritable experte dans l’implantation et le développement de nos produits, j’aspire aujourd’hui à élargir et renouveler le champ de mes compétences commerciales, ainsi qu’à mettre mes savoir faire au service d’un produit plus en phase avec mes centres d’intérêts et mes valeurs.





Mes compétences :

Appliquer les stratégies commerciales

Organiser des actions Commerciales

Contribuer au développement des ventes

Gérer un portefeuille clients

Créer une activité et fédérer autour d’objectifs

Négocier et mettre en place des outils

Contribuer à l’animation d'une équipe

Gérer une synergie Entreprise/ClientsFournisseur

Créer et développer un réseau de partenaires

Mettre en place et conduire des actions

Rigueur

Perfectionniste

Professionnalisme

Merchandising