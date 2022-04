Céline ANDRÉ

Basée sur Le Mans ; après un licenciement économique, et un congé parentale,

je suis de nouveau sur le marché du travail. Actuellement, je recherche un mi-temps dans mon secteur d'activité ou autres domaines, je suis ouverte à de nouvelles opportunités professionnelles...

J'ai passé il y a quelques années de ça, 9 ans sur Paris où j'ai fait mes études et où j'ai acquis mon expérience professionnelle.

Je suis passionnée par mon métier et tout ce qui s'y rapporte.

Si vous avez des besoins n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible et je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer.







MES COMPETENCES :



POLYVALENCE : La petite ou moyenne structure vous emmène à travailler sur différents postes : créative, responsable technique, commerciale, aide aux projets, suivi de fabrication et service après vente.



RAPIDITE : Travailler dans l'urgence dû à la profession et aux contraintes économiques.



ORGANISATION : graphiste, responsable technique... nécessite une grande organisation (brief client), de la création, la réalisation, la présentation des projets clients plus des dossiers en cours.



DIRECTION / CORRECTION / ENCADREMENT : responsable, formation et encadrement. Suivi de projets, aide aux idées, motivation, travail d'équipe...



SAVOIR ECOUTER : perception d'idées, mouvance du marché...



REALISATIONS : affiches publicitaires, logos, graphzines, croquis, dessin, rough, story-board, illustrations, packaging, maquettes, PLV... Communication visuelle, identité visuelle, campagnes publicitaires, des opticiens Krys et des magasins Kookaï entre autre...



Mes compétences :

Publicité

Infographiste

Marketing

Communication

Maquettiste

Graphiste

Presse