Céline ANDRE

EUROPÄISCHES PATENTAMT - European Patent Office - Office Européen des Brevets

MANAGEMENT ASSISTENTIN

Verwaltung von Budgets der Direktion

Unterstützung im Management der Akten: finden, zuteilen, vor-

bereiten, 1st level Resolution in Konfliktsituationen und Koordi-

nierung mit Service Providern

Vermittlung und Hilfestellung in der Umsetzung der strategischen Vorgaben des Direktors in den jeweiligen Teams

Organisation der Dienstreisen sowie deren Kostenabrechnungen

Vorbereitung von Sitzungen der Direktion und Erstellung der Protokolle

Planung und Koordinierung des Terminkalenders des Direktors

Bearbeitung von Urlaubsäntragen und Krankmeldungen

Begleitung des Bewerbungsprozess inklusive der Teilnahme an denVorstellungsgesprächen und Bewertung der Kandidaten für die Einarbeitung meiner Nachfolgerin



Gestion des budgets de la Direction

Aide à la gestion des dossiers : recherche, allocation, distribution, résolution des situations conflictuelles et coordination avec les agents de formalités

Médiation et aide à la mise en place des directives stratégiques du Directeur auprès de l’équipe

Organisation des missions et traitement des frais de déplacement

Préparation des réunions et rédaction des comptes-rendus

Planification et coordination de l’agenda du Directeur et réception de ses appels téléphoniques

Traitement des demandes de congés et maladie

Accompagnement lors du processus de recrutement de ma continuatrice : participation aux entretiens d’embauche, évaluation des candidats à la succession et formation de la personne retenue







CABINET MEDICAL OPHTALMOLOGIE - ASSISTANTE MEDICALE



ORANGE BUSINESS SERVICES / JP-Technologies - Assistante de Direction



Suivi du planning et des congés des Techniciens

Réception et dispatch des appels de la Hotline

Rédaction et suivi des Contrats de Maintenance, Calcul des révisions de prix annuelles

Participation à la mise en place et utilisation d’un outil de Help Desk

Gestion commerciale de clients Anglo-Saxons sur la revente de matériel d’occasion

(Vérification des quantités en stock, Rédaction d’une proposition au client, Calcul de prix de revente, Négociation de prix avec le client…)







ROWECOM FRANCE - Service export - Employée Principale Abonnements - CDI



Relation directe et indirecte avec la clientèle (Suisse, Allemagne, Autriche, Belgique,

Luxembourg, Angleterre, États-unis, Japon)

Réception / traitement des commandes et réclamations clients

Relance auprès des fournisseurs étrangers

Réalisation de devis sous SAP



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Word 2010

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus Notes

expertise médicale Assistance

budgets

SAP IS Automotive

SAP

Microsoft Word

Lotus Notes/Domino

ISO 900X Standard

Customer Relationship Management