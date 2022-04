Céline ANDRIEU

Après huit années dans l’Éducation Nationale française où j'ai enseigné dans presque tous les types de classe , j'ai décidé de m'expatrier en Turquie. Cela fait maintenant quatre ans que je suis professeur des écoles dans une école maternelle turque d'Istanbul et que j'y enseigne le français en tant que seconde langue (FLE) à des enfants turcs débutants en français.

J'envisage de poursuivre l'aventure de l'expatriation et de l'enseignement à Antalya en 2014 en y créant des ateliers en français. Ces ateliers permettraient aux enfants français et francophones d'y faire des activités (artistiques, culturelles, etc) en français tandis que d'autres ateliers seraient destinés aux enfants, adolescents voire adultes désirant apprendre le français.



Mes compétences :

Enseignement

Animation