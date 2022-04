Céline ANICOT

Je suis titulaire d’un diplôme en gestion des entreprises, et j'ai intégré MFP Services en 2003 en tant que chargée de gestion du personnel.



Aujourd’hui, forte de ma double compétence en gestion du personnel et en paie, je suis à la recheche d'un poste de plus grande envergure.



D’un contact facile, j’établis des relations positives basées sur la confiance, l’échange et l’intérêt mutuel.



Autonome, j’apprécie également de travailler en équipe. Attirée par les idées novatrices, j’ai besoin des situations qui suscitent réflexion.



Mes compétences :

Intranet

Législation sociale

Marketing

Presse

Revue de presse

Site intranet