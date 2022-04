Celine ARJONA

Actuellement en charge de l'équipe marketing et e-commerce (SEO - SEA - affiliation - acquisition - mailing - CRM - graphisme - animation commerciale - fidélisation...) chez MaxiCoffee, expert n°1 du café sur Internet.



Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de me spécialiser dans le marketing on-line et de maîtriser les problématiques inhérentes au e-commerce.



Ma polyvalence et mes qualités relationnelles sont des atouts qui me permettent aujourd'hui de manager une jeune equipe d'experts du marketing tout en prenant en charge la stratégie marketing de MaxiCoffee au global.



Mes compétences :

Gestion de projet

Audiovisuel

Infographie

Rédaction de contenus

Webmaster

Administratif

Conception multimédia

Community management

Communication événementielle

Webmarketing