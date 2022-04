Celine ARNAUD

Ayant fait mon CFC de commerce chez DuPont de Nemours à Genève, j'ai par la suite eu l'opportunité de travailler pour un de leur business en tant qu'assistante administrative et des ventes durant plus de 2 ans. Durant cet emploi, mes tâches ont été variées, en partant de travaux administratifs, de rapports de ventes à l'organisation de meetings et d'événements.



Suite à une envie de changements et de nouveaux défis, j'ai fait un CDD chez Medtronic où j'occupais un poste d'assistante administrative et marketing.



Depuis mai 2008, je travaille chez Flybaboo SA comme CEO et COO assitant. Un nouveau challenge dans une société en plein expension.... que d'aventures!