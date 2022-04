Céline ARNAUD

Après avoir évolué en agence de communication au sein d’un environnement très compétitif, sous contraintes budgétaires et temporelles lors de compétitions et gestion de projets à durée limitée, je mets aujourd'hui à profit l’expertise acquise en agence de communication au service de l'annonceur.

Actuellement Responsable Marketing & Communication au sein de la Maison Francis Miot, la mise en place d'outils de communication adaptés (selon la stratégie de communication définie en amont) couplée à la mise en œuvre de "stratégies marketing produit" visant à mettre en place des outils pertinents, m'animent fortement.



Mes compétences :

Coordination et gestion opérationnelle de projets

Rédaction de recommandations stratégiques

Valorisation & promotion de l’image d’une société

Marketing Management

Graphic Design

Leaflets

Budgets & Budgeting > Budget Management

Sales

Press Advertisements

Facebook

Project Management

Public Relations

community management

Audit

communication EXPÉRIENCE