Céline ARNAUD

Les 14 années que je viens de passer au sein des Laboratoires Fourniers SA / Abbott en tant qu'Assistante de Direction spécialisée dans le domaine de la qualité et au sein de Johnson & Johnson Santé Beauté France dans le domaine du Mass Marketing m'ont apporté une riche expérience :

Assistanat "traditionnel", Souci constant du service client (interne et externe), Traduction de documents techniques de/en anglais (rapports, cahiers des charges, courriers et compte-rendus d'enquêtes...), Gestion de bases documentaires (Isotarget et Documentum) et d'anomalies qualité, Formation du personnel sur ces logiciels en français et en anglais, Echanges quotidiens avec diverses entités internationales, Management des dépenses du service sur ARIBA, Gestion/organisation des voyages, des événements et des besoins collectifs du service, Intégration administrative et formation des nouveaux arrivants, Management des datas produits avec les Chefs de Produit, Réalisation & Analyse de tests sur les produits en cours de développement, Aide à la création de supports publicitaires, Développement des visuels produits de la marque en collaboration avec photographe, Gestion des échantillons produits en interne et en externe, Gestion des contrats (enregistrement, classification....).



Je recherche aujourd'hui un poste d'Assistante polyvalente et autonome qui me permette de mettre mes compétences, mes aptitudes relationnelles et mon dynamisme au service d'une société engagée et responsable.



Je suis très dynamique et polyvalente, j'aime le travail en équipe mais je suis aussi très à l'aise avec le travail en autonomie. Rigueur et fiabilité sont deux adjectifs qui me caractérisent également.



Mes compétences :

Qualité

Petite Enfance

Relationnel

Service client

Gestion des commandes

Supports de communication

Organisation d'évènements

Gestion de contrats

Gestion budgétaire

Marketing produit