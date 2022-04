Céline AUBERT

Passionnée par les livres , le numérique et également blogueuse, j'ai effectué une reconversion pour être médiathécaire.



Maintenant diplômée, je recherche ma première expérience en médiathèque afin de mettre en pratique mes connaissances et compétences acquises au service des publics.



Découvrez-en plus sur http://www.doyoubuzz.com/celine-aubert_1



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Culture

Adobe Photoshop

Réseaux sociaux

Web 2.0

Community management

Blogging

Facing

Prêt/Retour documents

Accueil du public

Veille bibliographique

Catalogage et bulletinage des périodiques

Entretien des documents et désherbage